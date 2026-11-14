Calafia Rodríguez

El legislador federal Francisco Pelayo Covarrubias en redes sociales exigió a las autoridades primeramente mediante un video que garantizaran la seguridad de los ciudadanos durante la competencia Baja 1000 para luego aparecer en otra fotografía en una brecha con un mensaje mientras al fondo se observaba la proximidad a toda velocidad de una unidad participante en la competencia de off road.

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En el video en mención comentó que “Baja California Sur hace historia con la Baja 1000. Por primera vez, toda la competencia se corre en nuestra tierra, con salida y meta en San José del Cabo. Una gran oportunidad para impulsar el turismo, el comercio y la economía de nuestras familias. Pero un evento de talla mundial también exige responsabilidad. Las autoridades deben garantizar la seguridad en los caminos y comunidades, y nosotros disfrutar con precaución, respetar la ruta, proteger a nuestras familias y resguardar al ganado”.

Una de las usuarías de redes comentó: “muy bonito pero hágase a un lado porque luego cómo vamos a votar por usted”.