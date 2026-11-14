Este domingo se llevará a cabo el primer cómputo para elegir a los integrantes de la Corte Real, como parte de los preparativos de la celebración del Carnaval La Paz que llevará por nombre “La Fiesta del Futuro”.

La actividad comenzará a las 5 de la tarde en el kiosco del malecón, donde el público podrá apoyar a sus aspirantes mediante el voto en las urnas instaladas frente al escenario.

ESPACIO PUBLICITARIO

La jornada iniciará con un gallo vehicular que partirá de las instalaciones del Ayuntamiento de La Paz y recorrerá distintas calles hasta llegar al malecón.

El programa artístico incluirá las presentaciones de Erick Doca, Alicia Kakogui, Just Cherry, con un espectáculo Drag Show, y el grupo Showyeros, informó el director municipal de Cultura, Juan Lara Guzmán.

En la categoría de Reina del Carnaval participan Eribeth García, Airam Rosas, Susana González Rubio, Urania Valdez, Valeria Amparano, María José Lucero, Alejandra Castro, Yara Montano, Alessia Salazar y Leyda Pérez.

Por la corona de Rey de la Alegría compiten Fernando Covarrubias, Thomas Olachea, Nicolás Castillo, Esteban Cadena y Alain Velarde.

En Reyes Infantiles participan las parejas Paola y Santiago, así como Aitana y José Carlos; mientras que Yolanda Patiño y Jaime Chávez buscan representar a los Reyes de la Tercera Edad.