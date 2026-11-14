Calafia Rodríguez

La legisladora local panista Guadalupe Saldaña alertó sobre un posible saqueo derivado de la revisión de las cuentas públicas 2024 en el municipio de Los Cabos.

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“En la cuenta pública de 2024 de Los Cabos viene un parque en el fraccionamiento Casa Blanca por más de 9 millones y no se hizo”.

Dijo que a pesar de las condiciones en las que se encuentra Los Cabos como uno de los municipios más ricos por la totalidad de sus ingresos, es increíble que en esta revisión haya arrojado también millonaria inversión en calles, las que al tratar de ser localizadas se encontraron en la misma condición.

Además en la aplicación del recurso, maquinaria y equipo pesado de transporte el cual se ignora en qué fue utilizado o en qué acciones, ya que este es uno de los puntos que no está definido, documentado ni aclarado.