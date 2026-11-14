Las restricciones temporales a los vuelos desde y hacia Estados Unidos afectaron a 40 operaciones aéreas y a 6 mil 197 pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hasta las 19 horas de este viernes.

La terminal pidió a los viajeros con itinerarios internacionales consultar directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos y posibles cambios en los horarios.

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Durante la suspensión, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) instruyó que las aeronaves ubicadas en aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanecieran en tierra hasta recibir autorización para reanudar sus operaciones.

La disposición respondió a “una falla en los sistemas de comunicación de centros de control de tránsito aéreo estadounidenses, como medida preventiva de seguridad operacional”.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó la suspensión nacional de despegues poco antes de las 20 horas, tiempo del centro de México, después de más de cuatro horas de interrupción.

Aunque las autoridades confirmaron la reapertura del espacio aéreo, el AICM informó que la normalización de los vuelos sería gradual. En territorio estadounidense se contabilizaban más de 9 mil vuelos con retrasos y al menos 5 mil 200 cancelaciones.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, atribuyó la falla al uso de equipos de comunicación obsoletos, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que no existían indicios de un ciberataque o de una relación con la interrupción de Microsoft registrada durante la semana.

El AICM mantuvo el llamado a los pasajeros para verificar sus itinerarios mediante los canales oficiales de las aerolíneas.