La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que ya abrió una carpeta de investigación por el homicidio de varón, cuyo cuerpo fue localizado en un domicilio del callejón Tabasco, en la paceña colonia Agustín Olachea.

Tras recibir un reporte al 911, agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Homicidio Doloso acudieron al inmueble en la paceña demarcación encontrándose con paramédicos quienes informaron que el varón de 32 años de edad ya no contaba con signos vitales.

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Fue entonces cuando peritos CSI comenzaron a procesar la escena donde hallaron indicios balísticos, un arma larga y otros elementos materiales que fueron trasladados a los laboratorios de la PGJE mientras el cuerpo era llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicaría la necropsia de ley.

El Ministerio Público indicó que “continúa con las diligencias ministeriales y periciales para establecer las circunstancias del homicidio, esclarecer lo ocurrido e identificar a quien o quienes pudieran estar relacionados con el crimen”.