Calafia Rodríguez

El sábado 28 de noviembre a partir de las 7 de la mañana, se realizará en el Malecón una carrera en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

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Respecto a esta padecimiento la numerología de las estadísticas de la Secretaría de Salud arroja que hasta 80 milhabitantes padecen esta condición, de los cuales 6 mil 687 se encuentran bajo seguimiento y apenas un 38% lleva de manera adecuada su tratamiento.

Los organizadores invitan a participar en esta competencia, como una oportunidad para promover la actividad física, adoptar hábitos saludables y recordar la importancia de la prevención y la detección oportuna de la enfermedad.

La salida será en el Molinito, en pleno malecón de La Paz, participantes que deberán realizar un recorrido de 5 kilómetros, con retorno en Playa El Coromuel.

Invitan a todos los interesados a inscribirse sin costo en un código QR que encontrarán en la página de la Secretaría de Salud, el cual deberán escanear de la convocatoria y asegurar su participación.

La recomendación en este tipo de espacios es a activarse por la salud, bajo el lema de ¡ La prevención también se vive corriendo!