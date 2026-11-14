Con heridas producidas por proyectil de arma de fuego ingresó la noche del viernes, un joven varón al Hospital General de San José del Cabo.

Tras recibir el reporte los agentes de investigación acudieron al hospital ubicado en El Chamizal, donde confirmaron que el joven presentaba lesiones por disparos en el rostro y el tórax.

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La víctima fue trasladada por particulares que se retiraron del lugar dejándolo en manos de los galenos de urgencias.

Las primeras investigaciones señalan que la agresión tuvo lugar en la colonia Villas de Cortés, donde presuntamente dos hombres que viajaban en una motocicleta negra dispararon contra el joven de 18 años de edad para inmediatamente darse a la fuga.

Peritos CSI y elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal acudieron a la zona para procesar la escena y levantar indicios que ayuden a esclarecer el ataque.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Homicidio Doloso señaló que “mantiene las diligencias para identificar y localizar a los probables responsables”.