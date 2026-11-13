Vinculados a proceso quedaron Eva “N” y Leonel “N”, señalados por su probable responsabilidad en el delito de ultrajes a la autoridad, tras un incidente con elementos de la Policía Municipal en San José del Cabo.

Fue el 17 de octubre en la calle Juan Rulfo, de la josefina colonia Guaymitas, cuando los agentes intentaron realizar una inspección a la pareja por una posible falta administrativa.

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Durante la intervención, Leonel “N” presuntamente insultó a uno de los oficiales, mientras que Eva “N” habría agredido físicamente a dos mujeres policías, quienes presentaron lesiones.

En la audiencia inicial del 20 de octubre, el Juez de Control calificó de legal la detención, tuvo por formulada la imputación y resolvió vincular a proceso a ambas personas.

El juzgador también estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.