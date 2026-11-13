Un vehículo participante en la Baja 1000 se salió de la ruta durante la jornada de este viernes y estuvo cerca de alcanzar a un aficionado que se encontraba junto a la brecha, afortunadamente Protección Civil Estatal confirmó que no hubo contacto entre el automóvil de carreras y la persona.

El reporte de las autoridades indica que el piloto perdió el control de la unidad y llegó frenando hasta el punto donde se encontraba el espectador, quien logró mantenerse fuera de la trayectoria del bólido.

ESPACIO PUBLICITARIO

No tardaron en circular imágenes, sin embargo, las autoridades municipales de Los Cabos difundieron un video en el que se observa que el vehículo no alcanzó a impactar al aficionado.

Protección Civil reiteró el llamado a los espectadores para respetar las distancias de seguridad y evitar colocarse cerca de la brecha por donde circulan los vehículos.