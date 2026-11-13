Calafia Rodríguez

Arrancó la Baja 1000 en Baja California Sur y al ser El Centenario en La Paz uno de los puntos como comunidad por donde de manera oficial pasarán los competidores, al menos en la ciudad de La Paz, autoridades en seguridad y Protección Civil advierten a los ciudadanos que decidieron acampar y ser espectadores, a tener la mayor de las precauciones ya que se han registrado incidentes que ponen en riesgo su integridad.

Por primera vez en su historia, la edición 59 es Cabo a Cabo, recorriendo cerca de 965 millas por todo nuestro estado. Puntos principales de la ruta son la salida y meta en San José del Cabo (Avenida Centenario). En la Zzona Sur Cabo Pulmo, Los Barriles, San Juan de los Planes y El Centenario (La Paz).

En la zona Norte: Loreto, San José de Comondú y San Ignacio (La Purísima / Cadejé).

El regreso por el Pacífico: Ciudad Insurgentes, Ciudad Constitución, Puerto Chale, Santa Rita, El Conejo, Todos Santos y Migriño.

Gráficas hechas llegar desde diferentes puntos de la competencia, constan que los ciudadanos tanto jóvenes como niños ponen en riesgo su integridad al querer observar el paso de las unidades y ocupan en momentos clave las brechas, haciéndose a un lado solamente al percatarse de las altas velocidades por las que transitan los competidores.

Por ello, la recomendación es si saldrán a ver pasar los carros o las motos, ubicarse en zonas altas y seguras, mantener distancia de la brecha y cuidar a niños y jóvenes.