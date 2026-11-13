Un negocio basado en rascar la espalda de los clientes se convirtió en la fuente de ingresos para Zhang Xiaochao, un emprendedor de 32 años que opera dos establecimientos en Shenzhen, China.

Desde que inició el proyecto en mayo pasado, en el distrito de Bao’an, ha conseguido ingresos superiores a los 100 mil yuanes mensuales, equivalentes a cerca de 15 mil dólares.

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La idea surgió después de que Zhang encontró en internet un video en el que una mujer rascaba la espalda de su pareja. Al revisar los comentarios, identificó que algunas personas estarían dispuestas a pagar por recibir ese servicio.

La propuesta también le recordó su infancia, cuando su padre realizaba esta práctica para ayudarlo a dormir. Antes de emprender, había trabajado en siete empleos durante un año y fundado dos empresas que no lograron mantenerse.

El servicio consiste en que los clientes se recuestan boca abajo mientras el personal utiliza uñas postizas de plástico para rascar distintas zonas de la espalda y el cuerpo. Ante la falta de técnicas establecidas para esta actividad, Zhang desarrolló sus propios movimientos mediante investigación y pruebas.

Cada sesión tiene un costo de 300 yuanes por hora, aproximadamente 41 dólares. El empresario explicó al medio Sinchew Daily que algunos visitantes consideran que la experiencia les resulta más relajante que un masaje y que varios regresan con frecuencia.

Tras la respuesta comercial, Zhang planea extender el negocio a otras ciudades de China mediante la apertura de 100 sucursales.

También busca promover el reconocimiento del oficio de rascador como una actividad laboral dentro del sector de servicios personales.