Calafia Rodríguez

Baja California Sur se ubica como uno de los estados en donde menormente se fomenta el liderazgo para mujeres en puestos de tomas de decisión o de alta jerarquía, esto en iniciativa privada, representando solamente un 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas en las que es posible que ocupen dichas posiciones,

de acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

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Por ello, ante estas condiciones laborales es que se abre la economía a mayores espacios pero de manera informal, es decir a través de emprender pequeños negocios, con menor presupuesto para actividades de venta de comida, joyería y otros.

En México, las mujeres tienden a liderar los negocios más pequeños, que además cuentan con una menor proporción de personal remunerado. Esto puede estar relacionado con las responsabilidades de cuidados, que las llevan a optar por el autoempleo y esquemas de trabajo más flexibles.