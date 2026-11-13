Un choque frontal entre dos vehículos dejó como saldo una persona sin vida y tres más lesionadas durante la madrugada de este viernes, sobre la carretera Transpeninsular a la altura de la josefina glorieta de las Mujeres Libres donde estuvieron involucrados un Chevrolet Aveo y una Ford Explorer.

La persona fallecida viajaba en el Aveo y quedó prensada al interior de la unidad tras el impacto.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo realizaron las maniobras para rescatar y extraer el cuerpo, mientras que otras tres personas resultaron lesionadas.

Al lugar acudieron también elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Guardia Nacional, quienes participaron en las labores de atención y coordinación del operativo.