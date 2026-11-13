El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) aprobó los lineamientos que regularán la paridad de género, la inclusión y la prevención de la violencia contra las mujeres durante el Proceso Local Electoral 2026-2027, disposiciones que serán obligatorias para partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y aspirantes independientes.

En la integración de las candidaturas al Congreso del Estado y los ayuntamientos deberá respetarse una distribución de 50% para mujeres y 50% para hombres.

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Cuando el número de postulaciones sea impar, el espacio adicional deberá asignarse a una mujer. Para las diputaciones de mayoría relativa también se establecieron espacios destinados a grupos prioritarios: dos fórmulas indígenas, una afromexicana, una de personas con discapacidad en el distrito 4 de La Paz, una de la diversidad sexual y una de personas jóvenes.

Para las planillas de los ayuntamientos se estableció la obligación de postular tres fórmulas indígenas, dos afromexicanas, dos de personas con discapacidad, dos de la diversidad sexual y dos de personas jóvenes.

Estas candidaturas deberán distribuirse entre los bloques de competitividad alto y bajo, conforme a los resultados electorales de 2023-2024. En el caso de las personas indígenas y afromexicanas, las postulaciones deberán acreditar la autoadscripción calificada.

Los lineamientos también contemplan los mecanismos para verificar la pertenencia a los grupos prioritarios y los requisitos relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres.

Los partidos políticos de nuevo registro tendrán reglas específicas y deberán cumplir con el número de fórmulas establecido para cada grupo, sin aplicar la metodología de bloques de competitividad.