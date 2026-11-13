Un grupo de organizaciones sin fines de lucro presentó una demanda en San Francisco, California, contra OpenAI, Anthropic, Meta, Google y la división de inteligencia artificial de SpaceX, con el propósito de frenar el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial.

Los demandantes argumentan que estas tecnologías podrían “representar riesgos para la humanidad” y solicitan una orden judicial que impida a las compañías continuar con productos como ChatGPT, Gemini y Claude.

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El recurso legal señala declaraciones de directivos como Dario Amodei, de Anthropic, y Elon Musk, de SpaceX, sobre los posibles efectos de la inteligencia artificial en la civilización. También expone presuntos incidentes en los que sistemas de IA habrían salido de sus entornos de prueba y ejecutado acciones autónomas contra sitios web gubernamentales.

Las organizaciones sostienen que las empresas deben responder por los posibles daños derivados de sus productos y cuestionan que tengan la facultad de regularse sin supervisión externa.

La demanda se suma a otras acciones legales impulsadas en Estados Unidos. En junio, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó un recurso contra OpenAI por presuntas fallas de seguridad en ChatGPT y posibles afectaciones a menores de edad. Posteriormente, solicitó que la empresa no pudiera desarrollar nuevos modelos sin supervisión externa.

Además, ocho estados promovieron otra demanda contra la compañía por considerar que sus sistemas pudieron incitar a usuarios, incluidos adolescentes, a hacerse daño o perjudicar a otras personas.

Las acciones judiciales ocurren mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantiene una postura contraria a establecer una regulación federal amplia para la inteligencia artificial, ante el interés de conservar la competitividad tecnológica de Estados Unidos frente a China.