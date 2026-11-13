Este sábado, con motivo de la carrera Night Run & Rock La Paz Half Marathon 2026 se implementarán cierres vehiculares en el malecón paceño adelantó la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte municipal.

La primera etapa comenzará a las 10 de la mañana con el cierre de la circulación sobre el Paseo Álvaro Obregón, entre las calles Allende y Rosales, tramo que permanecerá restringido hasta las 22 horas.

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La segunda fase iniciará a las 17 horas y ampliará el cierre desde Allende hasta Playa El Coromuel, restricción que continuará hasta que la última persona participante termine el recorrido.

Para mantener la movilidad en la zona, se habilitará la circulación en ambos sentidos entre Playa El Coromuel y El Molinito.

Las autoridades municipales conminaron a conductores y peatones a anticipar sus traslados, utilizar rutas alternas y respetar los señalamientos colocados durante el operativo.