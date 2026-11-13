La caravana migrante “Dios con Nosotros” llegó este jueves a Huixtla, Chiapas, después de recorrer aproximadamente 42 kilómetros desde Tapachula.

Sus integrantes, originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Cuba y Venezuela, solicitaron al gobierno mexicano garantías para transitar por el país y continuar su camino hacia Estados Unidos.

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Durante el recorrido, algunos participantes denunciaron presuntos maltratos por parte de agentes migratorios, particularmente hacia mujeres y menores de edad.

Aunque una parte del grupo tiene como objetivo llegar a territorio estadounidense, otros buscan establecerse en la Ciudad de México para reunirse con sus familiares o encontrar oportunidades de empleo.

Entre ellos se encuentra Manuel, de origen cubano, quien señaló que busca trabajar para cubrir sus necesidades, mientras que Jhonatán Hernández Morales, venezolano, pretende reunirse con su familia en la capital del país, después de permanecer dos años en Tapachula. En Huixtla, brigadas de salud atendieron a los integrantes de la caravana, realizaron curaciones en los pies, distribuyeron sueros y aplicaron pruebas para detectar enfermedades transmisibles.

La movilización ocurre mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció sus advertencias contra México por el tránsito de nuevas caravanas migrantes.

Mediante una publicación en su red social, exigió al gobierno mexicano detener el avance de estos grupos y advirtió que, si no lo hace, duplicará los aranceles aplicados a productos mexicanos. También afirmó que las personas que integran las caravanas no serán admitidas en territorio estadounidense y señaló que las autoridades de ambos países ya fueron notificadas.

Mientras continúan su desplazamiento por Chiapas, los integrantes de la caravana mantienen distintos objetivos: algunos buscan llegar a Estados Unidos y otros pretenden trasladarse a la capital mexicana para reunirse con sus familias o incorporarse al mercado laboral.