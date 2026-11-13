Este viernes arrancó la edición 59 de la Baja 1000 en San José del Cabo, con la participación de 282 equipos procedentes de 17 países en un recorrido que por vez primera se desarrollará íntegramente en Baja California Sur, con salida y meta en el municipio de Los Cabos.

Las motocicletas comenzaron su participación a la 1 de la madrugada, mientras que automóviles, camionetas y vehículos utilitarios todoterreno (UTV) iniciaron a las 9 de la mañana.

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La ruta comprende aproximadamente 950.70 millas y atraviesa distintos puntos del estado, entre ellos La Paz, Loreto, Todos Santos y Cabo San Lucas, además de zonas serranas y regiones cercanas al Golfo de California y el océano Pacífico.

En el banderazo de salida participaron la secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez; Claudia Elena Meza de la Toba, encargada del despacho de la Secretaría General de Gobierno; así como Sal Fish, gran mariscal de SCORE International, y Roger Norman, propietario de la organización.

También se reportó la participación de representantes de 35 estados de Estados Unidos y el registro de más de 300 integrantes de medios de comunicación.

La organización estima que esta edición genere una derrama económica de 25 millones de dólares para BCS.