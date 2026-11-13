Calafia Rodríguez

Con sedes principales en el Centro Cultural La Paz y en Kiosco del Malecón, este fin de semana no solamente se vivirá la emoción del Off Road, también la actividad del Festival Cultural Latinoamericano, un espacio de encuentro de música y arte.

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Esta actividad, de acuerdo con los organizadores, es de entrada libre y permitirá un encuentro donde las tradiciones culturales se unirán con los sabores de América, celebrando la riqueza y hermandad de las comunidades.

Te invitamos a consultar el programa oficial de actividades del Festival Cultural Latinoamericano, con actividades a partir de las 5:30 de la tarde, en un espacio de encuentro donde la música, las tradiciones, el arte y los sabores de nuestra América se dan cita en el corazón de La Paz.

Se invita a descubrir la programación completa de presentaciones artísticas, exposiciones y muestras que hemos preparado para disfrutar en comunidad y ser parte de esta gran fiesta cultural.