La Dirección General de Seguridad Pública y Policía Preventiva de La Paz anunció la puesta en marcha de un operativo especial de vigilancia del 13 al 17 de noviembre, con motivo del Buen Fin, para prevenir delitos en las principales zonas comerciales de la capital sudcaliforniana.

El despliegue se realizará en coordinación con los tres órdenes de gobierno e incluirá el Centro Histórico, zonas bancarias, plazas comerciales y establecimientos en una estrategia que contempla recorridos pedestres elementos policiacos en el interior y exterior de los centros comerciales, así como patrullajes en unidades motorizadas y radiopatrullas en calles y estacionamientos, explicó la DSyTM.

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Entre los delitos que las autoridades buscan inhibir se encuentran el robo a transeúntes, a negocios y de vehículos, además de los llamados “cristalazos”.

La corporación municipal informó que mantendrá la presencia de policías durante los cinco días de actividad comercial.

Como parte de las medidas preventivas, la Policía Municipal conminó a quienes acudan de compras evitar dejar bolsos, dispositivos electrónicos u otros objetos de valor a la vista dentro de sus vehículos.

También pidió no transportar grandes cantidades de efectivo y utilizar tarjetas de bancarias, procurando mantenerlas resguardadas después de cada operación.

Para quienes necesiten retirar dinero, la recomendación es utilizar cajeros automáticos ubicados dentro de plazas comerciales finalizó la DSyTM.