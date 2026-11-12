El Gobierno de Donald Trump reportó 483 mil 200 deportaciones durante el año fiscal 2026 en Estados Unidos, cifra superior a las 442 mil 640 registradas en el periodo anterior.

A estos resultados se suman más de 491 mil arrestos de inmigrantes realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluidos cerca de 475 mil arrestos administrativos. Las cifras fueron obtenidas por CBS News a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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Pese al incremento de las operaciones migratorias, la estrategia enfrenta rechazo entre la población estadounidense.

Encuestas de salida citadas por CBS News señalan que 58% de los votantes considera que las medidas de Trump han ido demasiado lejos, mientras que 22% las considera adecuadas y 20% opina que el Gobierno no ha hecho lo suficiente.

Ante las críticas, el mandatario reconoció en una entrevista con el programa 60 Minutes que algunas acciones pudieron ser demasiado severas, particularmente contra personas que llevaban años viviendo y trabajando en Estados Unidos.

Sin embargo, las instrucciones internas del ICE contemplan mantener un objetivo de 19 mil arrestos semanales, equivalente a alrededor de 2 mil 700 detenciones diarias.

La administración también dispone de aproximadamente 170 mil millones de dólares para acciones de seguridad fronteriza y aplicación de las leyes migratorias, de los cuales 75 mil millones adicionales fueron asignados al ICE.

A esto se suma la llegada de Stephen Miller a la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca, quien ha impulsado las políticas de detención y deportación durante la administración republicana.

Las cifras oficiales también enfrentan cuestionamientos por la manera en que se contabilizan las salidas de inmigrantes. Una investigación del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse encontró que las expulsiones formales representaron 63% de las deportaciones reportadas durante julio y agosto de 2026; el resto correspondió a salidas y retornos voluntarios.

Mientras tanto, los demócratas preparan investigaciones legislativas sobre las operaciones del ICE, el uso de los recursos públicos y las condiciones en los centros de detención, lo que podría incrementar la presión sobre el Gobierno de Trump.