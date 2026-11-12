Ante el paso de la carrera Baja 1000, el colectivo Búsqueda x La Paz hizo un llamado a participantes, espectadores y personas que recorran brechas y caminos durante el evento para reportar cualquier indicio que pudiera estar relacionado con la localización de personas desaparecidas.

El Colectivo pidió prestar atención a posibles fosas clandestinas, hundimientos, tierra removida de manera inusual o restos óseos que puedan observarse en caminos rurales y zonas de campamento y de encontrar algo, compartir la información recibida podría contribuir a ubicar sitios de interés para las familias que buscan a sus desaparecidas.

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Para realizar un reporte, el colectivo solicita enviar una fotografía del lugar, las coordenadas o ubicación exacta y alguna referencia que permita identificar el sitio.

Los datos pueden compartirse mediante WhatsApp al número 612 140 9761.

El Colectivo aclaró que los reportes serán recibidos de manera anónima.

Búsqueda x La Paz también pidió a quienes encuentren posibles restos humanos que no se acerquen, muevan ni manipulen los objetos o indicios localizados.

La petición busca aprovechar los recorridos que realizarán competidores, equipos de apoyo y asistentes a la Baja 1000 por distintos caminos de la entidad para obtener información que pueda ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas y contribuir a que sus familias conozcan su paradero.