Un plena vía pública dejó de existir un varón la noche del miércoles en las calles de la sanluqueña colonia Matamoros.

Los cuerpos de emergencia recibieron el llamado de alerta sobre una persona inconsciente en las inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado sobre la calle Morelos.

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Tras recibir el reporte, integrantes del Batallón de Operaciones se trasladaron al lugar para proporcionar atención prehospitalaria, al llegar, los rescatistas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar restablecer sus signos vitales desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, nada pudieron hacer por el varón.