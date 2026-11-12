La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 por un monto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, con 352 votos a favor y 130 en contra en una votación que se realizó durante la madrugada, después de más de 24 horas de discusión.

El gasto representa 442 mil 804.4 millones de pesos adicionales respecto a 2026 y contempla un crecimiento real de 1.1%, según las cifras incluidas en el dictamen.

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Entre los principales cambios destaca la reducción de 181 mil 804.9 millones de pesos para la Secretaría de Energía, cuyo presupuesto pasará de 267 mil 439 millones a 85 mil 634 millones de pesos, una disminución de 68%.

En contraste, la Secretaría de Marina recibirá 15 mil 296.5 millones de pesos adicionales, un aumento de 19.4%, mientras que la Secretaría de las Mujeres tendrá un incremento de 490.4 millones, equivalente a 22.9%. Educación Pública concentrará el mayor aumento en términos absolutos, con 56 mil 391.6 millones de pesos adicionales, seguida por la Secretaría de Bienestar, que recibirá 22 mil 596.2 millones más.

Uno de los principales puntos de confrontación durante la discusión fue la reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), que ejercerá 36 mil 274.5 millones en 2027. Parte de los recursos reasignados se destinará al programa La Escuela es Nuestra, a los Centros de Desarrollo Infantil y a programas de atención a las mujeres, además de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Las reasignaciones generaron señalamientos de legisladores de oposición sobre el destino de los recursos para los CENDI vinculados al Partido del Trabajo. También se aprobó una reducción de 168.9 millones de pesos para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En otros rubros, el presupuesto para desarrollo social alcanzará 5 billones 305 mil 384.9 millones de pesos, mientras que el gasto federalizado, destinado a estados y municipios, será de 3 billones 48 mil 223.2 millones.

La Secretaría de Salud contará con 77 mil 305 millones de pesos y el IMSS-Bienestar tendrá una asignación de 193 mil 987.2 millones. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para continuar con el proceso de publicación.