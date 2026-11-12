Calafia Rodríguez

El delito de la extorsión, es de los más comunes en Baja California Sur, en base a los datos proporcionados por el INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), reportándose más de 3,352 en este análisis.

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Las autoridades en procuración de justicia, han insistido en que este delito puede prevenirse, pues puede ser a través de evitar llamadas sospechosas, tener cuidado en las claves de cajeros automáticos y no dar datos confidenciales en llamadas ni aplicaciones de apps de dudosa procedencia.

La extorsión consiste en el uso de violencia, intimidación o engaño, para realizar o engañar mediante la omisión de una acción para obtener un beneficio económico en perjuicio de lo patrimonial a una persona.

En la modalidad directa ocurre cuando el delincuente se presenta de forma presencial en un negocio, domicilio o lugar de trabajo para exigir pagos (como el “cobro de piso”) bajo amenazas de daño físico o material.

De manera indirecta (telefónica o digital): Se realiza a través de llamadas, mensajes de texto o redes sociales. Utiliza engaños psicológicos como el secuestro virtual, la supuesta detención de un familiar o la suplantación de autoridad.