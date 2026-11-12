Calafia Rodríguez

Cumpliendo con lo que mandata la Ley, la secretaria general en funciones, Claudia Elena Meza de la Toba, acudió este jueves, en representación del gobernador Víctor Castro Cosío, al Congreso del Estado para hacer entrega del Quinto Informe de Gobierno correspondiente al periodo 2025-2026.

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Con la entrega formal a las y los diputados se cumple lo dispuesto en la Constitución Política del Estado libre y soberano de Baja California Sur, documento compartido sobre los avances, retos y resultados de cinco años de esfuerzo colectivo por la transformación de Baja California Sur.

Se estableció que “rendir cuentas al pueblo es una responsabilidad y un compromiso que se asume con honestidad, transparencia y profundo respeto por las y los sudcalifornianos”.

Informaron además que corresponderá a las y los legisladores analizar el documento socio económico y anexo de obras y acciones realizados por la administración durante el 5º año de gobierno.