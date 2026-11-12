Este jueves arrancó la rehabilitación del paceño bulevar Pino Pallas con trabajos de reencarpetado asfáltico en un tramo de aproximadamente 2 kilómetros, informó la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sepuimm).

El proyecto contempla intervenir desde el puente Cola de la Ballena hasta la avenida Bahía Grande, mediante una inversión de 6 millones de pesos del Gobierno del Estado, como parte del Programa de Atención de Vialidades, explicó la dependencia.

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Esta vía es utilizada diariamente por habitantes de distintas zonas de la ciudad, entre ellas las colonias La Cima, Altezza, Antares, Villas del Encanto y Santa Fe, por lo que las labores tendrán impacto en los desplazamientos de quienes circulan por este sector de la capital sudcaliforniana, añadió.

El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de Sepuimm, Israel Soria Villa, explicó que no se contempla el cierre total del bulevar durante la ejecución de la obra, sin embargo, advirtió que habrá circulación de maquinaria pesada y presencia de trabajadores, por lo que conminó a los automovilistas reducir la velocidad y mantener precaución al transitar por el área.