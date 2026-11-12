El Ayuntamiento de La Paz adelantó el pago del aguinaldo a su personal, con una inversión superior a los 69.3 millones de pesos en una medida que beneficia a 3 mil 385 trabajadores municipales y a 825 elementos de seguridad pública, quienes recibieron el depósito correspondiente a 30 días de esta prestación este jueves.

Para cubrir los pagos se destinaron 49 millones 248 mil 529.31 pesos de recursos propios del Ayuntamiento y 20 millones 87 mil 212.19 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), asignados al personal de seguridad.

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La alcaldesa Milena Quiroga Romero señaló que la entrega anticipada permitirá a las familias “disponer de sus prestaciones antes de las celebraciones de fin de año y organizar sus gastos”.

El calendario de prestaciones continuará el 15 de diciembre, cuando se entregarán la prima vacacional y el bono navideño, beneficios que también incluirán al personal de confianza. Posteriormente, el 10 de enero de 2027 se cubrirá el aguinaldo complementario, correspondiente a 10 días adicionales.

Los recursos destinados contemplan tanto al personal que realiza funciones administrativas y operativas como a los elementos encargados de la seguridad pública en el municipio.