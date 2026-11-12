El Gobierno del Estado desmintió un aviso en redes sociales que anuncia una supuesta suspensión de labores para trabajadores de las dependencias y entidades de la administración pública estatal por la realización de la Baja 1000.

La administración estatal informó que la publicación no corresponde a ningún comunicado oficial y que no se ha autorizado un día de descanso para el personal del Gobierno del Estado con motivo de la competencia de off road, por lo que pidió a la ciudadanía verificar la información en los canales institucionales antes de compartir avisos relacionados con las actividades gubernamentales.

ESPACIO PUBLICITARIO

La única suspensión confirmada hasta el momento corresponde al sector educativo, aclaró el Gobierno de BCS.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado determinó suspender las actividades escolares en planteles públicos y privados de todos los niveles, en ambos turnos, como medida preventiva durante el desarrollo de la carrera.

La disposición establece que el jueves 12 de noviembre no habrá clases únicamente en el municipio de Los Cabos, mientras que el viernes 13 la suspensión se extenderá a los cinco municipios del estado como una forma de “reducir riesgos para estudiantes, docentes y familias durante los desplazamientos relacionados con el recorrido de la competencia”.