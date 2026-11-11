Calafia Rodríguez

La totalidad del personal sindicalizado y de confianza del Ayuntamiento de La Paz, recibió autorización de ausencias laborales, lo que se convierte en fin de semana largo, que abarca desde la finalización de sus labores el jueves 12 de noviembre a las 3 de la tarde, con regreso a laborar hasta el martes 17 en su jornada matutina.

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Lo anterior, con la finalidad de que tengan la oportunidad de formar parte de las múltiples actividades deportivas y culturales con motivo del recorrido por la península de la Baja 1000, privilegiando la convivencia familiar y prevenir posibles accidentes por la cuestión de movilidad.

Así, los trabajadores concluirán su jornada laboral este jueves 12 de noviembre a las 3 de la tarde, estarán ausentes el viernes 13 y por prestación laboral cuentan con la suspensión del lunes 16 a cambio del 20 de noviembre, por lo que su regreso a actividades se registrará hasta el martes 17 a partir de las 8 de la mañana.

Finalmente, en este sentido, se solicitó a la planta laboral, se asignen guardias correspondientes en todas las áreas, a fin de seguir brindando la atención a la ciudadanía, en temas como servicios públicos e ingresos.