Calafia Rodríguez

La Comisión Nacional de Vivienda estima que en Baja California Sur existe un rezago de más de 28 mil viviendas que son solicitadas por jóvenes, de acuerdo con estudios en apoyo con el INEGI.

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Ello corresponde a los más de 64 mil jóvenes que representan un 24.41 por ciento de la población, que tienen un estimado a partir de los 19 años con vida laboral activa.

La vivienda no se limita al espacio físico definido por cuatro paredes y un techo, sino que constituye un derecho reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En este marco, una vivienda es adecuada si cumple con siete elementos fundamentales: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación; y adecuación cultural.