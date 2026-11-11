Calafia Rodríguez

Con salida y meta en San José del Cabo, la más reciente edición de la Baja 1000, vivirá acción del 13 al 15 de este mes en Baja California Sur, donde se estima una derrama económica superior a los 700 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

ESPACIO PUBLICITARIO

En los cinco municipios de la entidad, se reporta una ocupación hotelera por arriba del 75%, por los más de 100 mil visitantes que se estimaron en reuniones de organización, además de los beneficios implícitos en estancias anteriores y posteriores al evento.

Las recomendaciones en busca de un saldo blanco, es para los miles de espectadores, a que respeten los señalamientos en brechas y acceso a la zona rural por donde pasen las unidades, en donde generalmente se disponen a acampar y por la travesía de ranchos y asentamientos humanos, para prevenir accidentes trágicos como en ediciones anteriores y de otra denominación de competencias también de off road.

Asistir a las carreras con responsabilidad, evitando cruzar las rutas, observando con distancia se evitan accidentes. Mantener vigilados a niños y niñas, priorizando la seguridad y la de la familia. Respetar las indicaciones de tránsito, por intersecciones donde se conduzcan con precaución, evitar obstruir el paso de vehículos, respetar los caminos asignados y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.