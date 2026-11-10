La Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) confirmó que, en acuerdo con el Sindicato de Maestros, determinó suspender las actividades escolares los días 12 y 13 de noviembre, con motivo de la realización de la Baja 1000 debido a las condiciones de movilidad que genera el evento.

El jueves 12 de noviembre no habrá clases ni labores administrativas en los planteles e instalaciones educativas de Los Cabos. Para el viernes 13, la suspensión de actividades escolares se extenderá a los cinco municipios de Baja California Sur, sin embargo, las labores administrativas de la SEP, los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE) y los Centros de Capacitación para el Trabajo (CPP) continuarán en el resto del estado, excepto en Los Cabos.

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La suspensión coincidirá con el fin de semana largo por la conmemoración de la Revolución Mexicana, por lo que las actividades escolares se reanudarán el martes 17 de noviembre.

Las autoridades educativas conminaron a la población a tomar precauciones durante el desarrollo de la Baja 1000, principalmente ante el tránsito de vehículos de competencia, los cierres viales y la presencia de espectadores en las rutas del recorrido.