Calafia Rodríguez

A nivel mundial, México está en el top 10 de países con más casos de obesidad en niños y adolescentes, ocupando el octavo lugar. En contexto al interior del país, se maneja un promedio nacional de 38.4%, el cual es superado por Baja California Sur que tiene un 43.2 por ciento de su población en esta condición.

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De acuerdo con estudios del Atlas Mundial de la Obesidad 2026, la prevalencia de la obesidad entre los niños aumentó de un 4% de la década de los ochenta a un 20 por ciento para los años 2020 en adelante. En dicho contexto Mundial, México ocupa el octavo lugar, debajo de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Egipto y Brasil.

Dentro del país, Baja California encabeza la lista: 52.5% de sus niños y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Le sigue Quintana Roo con 51.2%. En los dos estados, es más de la mitad de la población de edades con datos de niños (5 a 11 años) y adolescentes (12 a 19 años) de la Ensanut Continua 2020-2024.Luego siguen Yucatán y Querétaro para dar paso a Baja California Sur en la posición ya señalada.

La obesidad infantil está aumentando a un ritmo sin precedentes, lo que la convierte en el tema central del Atlas Mundial de la Obesidad 2026. La prevalencia de la obesidad entre los niños en edad escolar ha aumentado del 4 % en 1975 a casi 20 % en 2022.

Contrario a lo que anteriormente se vivía con desnutrición, por primera vez en la historia, se contabilizan porcentajes de obesidad contra el bajo peso.

En este estudio, se especificó además que los aumentos son más rápidos en los países de ingresos bajos y medios, donde viven la mayoría de los niños del mundo. La obesidad infantil ya no se limita a los entornos de altos ingresos; es un desafío de desarrollo social y económico. Sin medidas urgentes, el aumento de las tasas de obesidad supondrá una carga cada vez mayor para los sistemas de gobierno

La obesidad infantil suele persistir en la edad adulta, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (ENT), como diabetes, cardiopatías y ciertos tipos de cáncer.