Calafia Rodríguez

Gran malestar e inconformidad causó la noche de este lunes en La Paz el retraso y posteriormente la cancelación del vuelo La Paz- Monterrey con escala en Culiacán, afectando a numerosos pasajeros que protestaron en las instalaciones de la terminal aérea ante la falta de información al respecto por parte de personal de la aerolínea Volaris.

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Al ser solamente notificados minutos antes de la salida del vuelo que esto no sería posible en la ruta que conecta de La Paz hacia Culiacán y un destino final a Monterrey, los pasajeros protestaron ante el personal del Aeropuerto Internacional “Manuel Márquez de León” que ahí se encontraba sobre los inconvenientes que esto conllevó por la conectividad hacia otros destinos y la interrupción en rutinas tanto de trabajo como personales y médicas que debían cumplir con la salida de este vuelo.

Algunos de ellos especificaban que no había mayor explicación por parte de la aerolínea, simplemente que este vuelo no saldría y no ofrecían ni condiciones complementarias sobre algún tipo de hospedaje que contemplara una reposición en el daño, sino que simplemente esta ruta se retomaría hasta el próximo jueves de esta semana.