El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció este lunes en un acto público en Managua, después de permanecer 68 días sin participar en actividades oficiales.

El mandatario, quien cumplirá 81 años el próximo miércoles, acudió junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, a un homenaje a Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por el 50 aniversario de su muerte.

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Durante la ceremonia, realizada en el mausoleo de Fonseca, Ortega caminó con dificultad y pronunció un breve mensaje ante decenas de jóvenes que portaban banderas de Nicaragua y del FSLN.

Su intervención duró alrededor de 20 minutos. La última aparición pública del mandatario había ocurrido el pasado 2 de septiembre, durante la conmemoración del aniversario del Ejército nicaragüense.

La prolongada ausencia y su condición física reavivaron las especulaciones sobre su estado de salud.

Ortega padece lupus y problemas renales, aunque el Gobierno de Nicaragua mantiene sin difusión pública la información médica del presidente y no ha explicado los motivos de sus ausencias.

El mandatario y Rosario Murillo permanecen al frente del país desde 2007, tras el regreso de Ortega al poder, en medio de cuestionamientos por la concentración del poder y las restricciones a la oposición.

La situación política de Nicaragua también enfrenta presiones internacionales. Exiliados nicaragüenses sostienen que las recientes reformas constitucionales buscan facilitar la continuidad del poder dentro de la familia presidencial y limitar la participación de opositores en las elecciones.

A principios de noviembre, diez países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre ellos Brasil y Estados Unidos, anunciaron la creación de un grupo para buscar un canal diplomático de diálogo con el Gobierno nicaragüense.