El Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos, en colaboración con Cine Club Documental y Artegios Distribución, te invita a la proyección del documental “Naza”, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, actividad programada para el martes 24 de noviembre, a las 20 horas, en el Foro de la josefina Casa de la Cultura “Profesor Alfredo Green González”.

Antes de la función, a las 19:45 horas, se llevará a cabo la mediación titulada “El hilo histórico que guía a Gaza”, a cargo de Jaqueline Tirado, con el propósito de ofrecer información acerca del contenido de la película, una producción que ha sido reconocida en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF) y el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM 2026).

ESPACIO PUBLICITARIO

La entrada será gratuita, aunque el cupo estará limitado.