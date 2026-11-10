Calafia Rodríguez

“Después de más de un año de trabajo, con valor llegamos a este día histórico para la vida laboral del Ayuntamiento y del Estado, con lo que abrimos una nueva puerta para constituirnos como un Sindicato Autónomo de Trabajadores Administrativos de Servicios, Operativos y Descentralizados del Municipio de La Paz, B.C.S.”, declaró la mañana de este martes en rueda de prensa, Estuardo González Rodríguez, secretario general de dicho organismo.

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Presentando el documento emitido por parte del Tribunal Burocrático del Estado, dijo que “a quienes nos topamos en esta lucha nos decían que era algo impensable, pero la Ley Federal del Trabajo nos da la posibilidad de podernos agrupar, a los que erróneamente somos llamados trabajadores de confianza, para tener una organización que defina los derechos laborales y hoy 24 compañeros nos asociamos para poder constituir este sindicato, por lo que estaremos del lado de la causa de los más de 2 mil trabajadores que continúan en dicha categoría laboral”.

González Rodríguez recalcó que el término “de confianza” establece en la Ley que a los 6 meses un día se considera ya trabajador de base, porque se cumple con el requisito del tiempo. Lo que se especifica a “confianza” es solamente para quienes manejan valores e información privilegiada a nivel jerárquico.

El Sindicato queda constituido de la siguiente manera: secretario general, Estuardo González Rodríguez; secretario de Conflictos y Asuntos Jurídicos, Gaspar Ceferino Vizcarra Angulo; en Organización, Ricardo Abad Burgoin Olachea; secretario de Finanzas, Santiago Osuna Talamantes; de Asuntos laborales, seguridad y previsión social, Bertha Manjarrez Torres; secretaria de acción femenil y diversidad, Roxana Vianey Reyes Simón; en Bienestar y Deporte Martín Gerardo Cosío Higuera; comunicación María Eugenia Tenorio Aguirre; Cultura Martina Saiza Talamantes y Actas y Acuerdos, Reyna Andrea Soto Zúñiga.