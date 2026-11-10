José Luis Rodríguez

Los Cabos, Baja California Sur.- La mañana de este martes, se llevó a cabo la inauguración de la tercera edición del Congreso Internacional de Derecho Penal Empresarial en Los Cabos.

Especialistas de México y otros países se reúnen para analizar los desafíos actuales del ámbito jurídico ante la inteligencia artificial, la transformación tecnológica y la responsabilidad empresarial.

Este espacio de intercambio de conocimientos y experiencias, promovido por Jurídico Zamorano, busca fortalecer la formación de las nuevas generaciones y prevenir riesgos penales desde una perspectiva ética y de respeto a los derechos humanos.

El programa del congreso está estructurado en tres días de actividades con ponentes de talla internacional. Durante el primer día, destacan las conferencias sobre inteligencia artificial a cargo del Dr. Juan Manuel Corchado y el Dr. Dino Carlos Caro Coria, seguidas por el análisis de las normativas ISO 37000 por el Dr. Julio Ballesteros Sánchez y la experiencia brasileña anticorrupción con el Dr. Marlus Arns de Oliveira.

Durante el acto inaugural, la Maestra Guadalupe Zamorano Reyes ofreció un emotivo discurso de bienvenida, destacando la colaboración histórica entre la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) en su 50 aniversario y la Universidad de Salamanca:

“Muy buenos días a todas y a todos. Distinguidas autoridades académicas, ponentes nacionales e internacionales, empresarios, profesionistas, estudiantes y queridos amigos:

Hoy nos reúne algo más que un Congreso. Nos reúne un propósito compartido, el conocimiento y, sobre todo, el compromiso con nuestra sociedad”.

“Este encuentro tiene un significado especial porque se da en el marco de los 50 años de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur y los 808 años de historia de la Universidad de Salamanca, que también conmemora los 500 años de la Escuela de Salamanca”.

“Dos instituciones, dos historias y un mismo propósito: que el conocimiento trascienda las aulas y se convierta en bienestar para la sociedad”.

“Mi profundo agradecimiento al doctor Dante Arturo Salgado González, rector de nuestra UABCS, por ser un hombre de puertas abiertas, tan dispuesto a recibir iniciativas que beneficien a la comunidad estudiantil. Una visión que ha encontrado una extraordinaria mancuerna en el maestro Juan de Jesús Pérez Agúndez, al frente de la Extensión Académica Los Cabos, y en todo su equipo de trabajo”.

“Gracias por su disposición, entrega y apoyo para hacer posible este Congreso, nuestros diplomados y conferencias. Porque una universidad engrandece su misión cuando abre sus puertas a la sociedad”.

“Mi reconocimiento también al doctor Julio Ballesteros Sánchez, quien se convirtió en mi cómplice de un sueño: traer hasta nuestra tierra el prestigio académico de Salamanca y construir este puente de conocimiento entre ambas instituciones”.

“Y permítanme un reconocimiento muy personal a dos hombres que han marcado mi vida con su ejemplo de superación. Mi padre, Sotero Zamorano, quien me acompañó desde la primera edición de este Congreso y cuya ausencia hoy siento profundamente”.

“Un hombre que, sin haber asistido a una escuela, logró convertirse en empresario agrícola, demostrando que la voluntad y la perseverancia pueden abrir caminos extraordinarios”.

“Y mi esposo, Juan Luis Martín, periodista, abogado y hasta un poco químico, quien nunca ha dejado de estudiar, de investigar y de mantenerse a la vanguardia de lo que sucede en el mundo”.

“Dos historias distintas que me han enseñado una misma lección: que nunca debemos dejar de aprender, de superarnos ni de luchar por nuestros sueños”.

“A mis hijos, Izbel y Alexis Martín, mis inseparables compañeros de batalla, gracias por estar a mi lado en cada desafío, por creer en mis proyectos y por recordarme que los sueños se construyen mejor cuando caminamos juntos”.

“A nuestros profesionistas los invito a despertar ante las innovaciones jurídicas y tecnológicas, a anticipar riesgos y encontrar nuevas formas de proteger a las empresas, a sus trabajadores y a sus clientes”.

Zamorano Reyes continuó diciendo en su mensaje: “A nuestros estudiantes les digo: ustedes recibirán el bastón de continuidad. En sus manos estará el compromiso de poner sus conocimientos al servicio de los demás y retribuir a su alma mater, con trabajo y responsabilidad social, parte de lo mucho que hoy reciben”.

“Y a nuestros empresarios quiero preguntarles: ¿De qué sirve construir una empresa exitosa si no hemos aprendido a protegerla?”

“Los Cabos ha conquistado un lugar privilegiado en el turismo internacional gracias al esfuerzo de generaciones que creyeron en esta tierra. Hoy nos corresponde recuperar y fortalecer aquel destino próspero, seguro, de servicios de primera calidad, que tanto nos enorgulleció y que todos anhelamos para vivir”.

“Que ese reconocimiento internacional se consolide también con empresas responsables, certeza jurídica y una verdadera cultura de prevención. Porque el prestigio de un destino no se construye solamente con grandes inversiones. Se construye con confianza”.

“Este Congreso ya ha marcado un antes y un después, al abrir un espacio de encuentro y vinculación entre la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Universidad de Salamanca, sentando las bases de lo que esperamos sea una larga y fructífera colaboración académica e institucional”.

“Que ese puente permanezca abierto para las generaciones que vienen. Porque el mejor legado que podemos construir no es solamente un destino que el mundo quiera visitar, sino una comunidad en la que todos queramos vivir”.

“Con profunda gratitud y esperanza, les doy la más cordial bienvenida al III Congreso Internacional de Derecho Penal Empresarial”.

Ya para finalizar la abogada, dijo:

“¡Que nuestras raíces nos inspiren, que el conocimiento nos una y que nuestro compromiso nos permita recuperar y engrandecer el destino que tanto amamos! Muchas gracias.”

El congreso continuará el día de mañana miércoles con un enfoque en el gobierno corporativo y compliance fiscal, con la participación del Dr. Fernando Eduardo Miranda Mendoza, el Dr. Marco Antonio Ibergüen Morales, el Mtro. Manuel Sánchez O’Sullivan y el Dr. Luis Miguel Ceja González, cerrando con un conversatorio sobre los desafíos futuros para México.

Finalmente, el tercer día aborda la estafa informática, seguridad y prevención de trata, con expertos como el Dr. Miguel Polaino Orts, la Mtra. Gabriela Villacreses Briones, el Dr. Gamaniel Esparza Verduzco, el Mtro. Víctor Eduardo Escobar Said y el Dr. Daniel Sansó-Rubert Pascual.