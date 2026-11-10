El Instituto Nacional Electoral (INE) reanudará este martes las actividades en sus 841 Módulos de Atención Ciudadana en todo el país, luego de alcanzar un acuerdo con los trabajadores que suspendieron labores este lunes para exigir mejoras salariales y condiciones adecuadas de trabajo.

Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional del organismo, aseguró que las instalaciones operarán al 100% para que la ciudadanía pueda realizar sus trámites.

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Para atender a las personas afectadas por la suspensión, el Instituto implementará un esquema de reprogramación de citas y establecerá filas diferenciadas para quienes tienen pendiente recoger su credencial para votar.

Cruz García también informó que no habrá descuentos salariales, actas administrativas ni represalias contra quienes participaron en la protesta.

Entre los compromisos establecidos está revisar la propuesta de aumento salarial del 6% para el personal de atención ciudadana y operadores de equipo tecnológico, con aplicación prevista a partir de enero de 2027.

La consejera presidenta provisional señaló que se analizará la posibilidad de ofrecer un porcentaje mayor, sujeto a la disponibilidad presupuestal y a los efectos del recorte anunciado para el Instituto.

Por su parte, Edgar Fernández, representante de los trabajadores, indicó que alrededor de 5 mil 600 empleados solicitan ingresos equivalentes a por lo menos dos salarios mínimos, además de infraestructura, insumos y mejores condiciones laborales.

Cruz García reconoció que las problemáticas laborales ya eran motivo de preocupación dentro del INE y adelantó que algunas medidas correctivas comenzarán a aplicarse durante el último bimestre de 2026.

El organismo cuenta con un diagnóstico sobre las necesidades del personal y realizará ajustes para atender las demandas planteadas durante las negociaciones, puntualizó.