La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recibió este lunes a representantes de la Embajada de Estados Unidos en México para supervisar los laboratorios de Servicios Periciales que cuentan con acreditación internacional.

La delegación está integrada por personal de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), el Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en Investigación Criminal (ICITAP México) y la Asociación Americana de Directores de Laboratorios Forenses (ASCLD).

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El recorrido fue encabezado por la directora de Servicios Periciales, María de Jesús Bejarano Uzeta, quien acompañó a los representantes estadounidenses en la revisión de las instalaciones.

Durante la visita se verificó el funcionamiento, uso y mantenimiento de los equipos donados por la INL para las áreas de Criminalística, Balística, Química, Genética Forense, Documentos Cuestionados y Lofoscopía.

La supervisión también contempla una auditoría del cumplimiento de las normas internacionales ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17025, cuyos requisitos son necesarios para conservar la acreditación ante la Junta Nacional de Acreditación ANAB.

Además, los visitantes revisan manuales, protocolos y procedimientos de trabajo, así como los conocimientos adquiridos por el personal pericial mediante las capacitaciones impartidas por ICITAP México.

La revisión busca “verificar que los resultados de los análisis cuenten con respaldo científico y cumplan los estándares requeridos en los procesos judiciales” puntualizó la PGJE.