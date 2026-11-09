José Luis Rodríguez
Cabo San Lucas, Baja California Sur. — Este lunes 9 de noviembre, padres, madres y tutores de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz emitieron un escrito de exigencia y solicitud urgente dirigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur, así como a las autoridades estatales y municipales.
En el documento, la comunidad de padres demanda la reconstrucción integral del plantel, argumentando que las instalaciones no reúnen las condiciones adecuadas para que los alumnos reciban clases en un entorno digno y seguro.
A través del pliego petitorio, los inconformes manifestaron su profunda preocupación por las deficiencias físicas de la escuela, advirtiendo que estas representan un peligro latente para la salud y la integridad física tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo.
Entre las principales denuncias, el escrito señala la existencia de instalaciones deterioradas, humedad, ventilación insuficiente y sanitarios en malas condiciones.
Los padres de familia alertaron que estas áreas con deficiencias de mantenimiento y posible falta de higiene pueden convertirse en focos de contaminación, favoreciendo la propagación de enfermedades respiratorias, gastrointestinales e infecciones en la piel.
“Una escuela debe ser un espacio de aprendizaje, protección y desarrollo, nunca un lugar que represente un riesgo para la salud de quienes acuden a ella”, subraya el documento, haciendo hincapié en que los maestros y trabajadores también tienen el derecho a desempeñar sus labores en un ambiente saludable.
Ante esta situación, el primer punto del pliego petitorio es contundente: exigen una reconstrucción integral de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz, rechazando de antemano la aplicación de reparaciones superficiales o soluciones temporales que no resuelvan los problemas de fondo de la institución educativa.
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