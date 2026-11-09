José Luis Rodríguez

Cabo San Lucas, Baja California Sur. — Este lunes 9 de noviembre, padres, madres y tutores de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz emitieron un escrito de exigencia y solicitud urgente dirigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur, así como a las autoridades estatales y municipales.

ESPACIO PUBLICITARIO

En el documento, la comunidad de padres demanda la reconstrucción integral del plantel, argumentando que las instalaciones no reúnen las condiciones adecuadas para que los alumnos reciban clases en un entorno digno y seguro.

A través del pliego petitorio, los inconformes manifestaron su profunda preocupación por las deficiencias físicas de la escuela, advirtiendo que estas representan un peligro latente para la salud y la integridad física tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo.

Entre las principales denuncias, el escrito señala la existencia de instalaciones deterioradas, humedad, ventilación insuficiente y sanitarios en malas condiciones.

Los padres de familia alertaron que estas áreas con deficiencias de mantenimiento y posible falta de higiene pueden convertirse en focos de contaminación, favoreciendo la propagación de enfermedades respiratorias, gastrointestinales e infecciones en la piel.

“Una escuela debe ser un espacio de aprendizaje, protección y desarrollo, nunca un lugar que represente un riesgo para la salud de quienes acuden a ella”, subraya el documento, haciendo hincapié en que los maestros y trabajadores también tienen el derecho a desempeñar sus labores en un ambiente saludable.

Ante esta situación, el primer punto del pliego petitorio es contundente: exigen una reconstrucción integral de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz, rechazando de antemano la aplicación de reparaciones superficiales o soluciones temporales que no resuelvan los problemas de fondo de la institución educativa.