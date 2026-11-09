Calafia Rodríguez

Como “preocupante” calificó el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Franciso Pelayo Covarrubias, la crisis económica, social y laboral que vive la Exportadora de Sal en Guerrero Negro, al registrar en la recta final del año, un déficit en su producción, alcanzando solamente 3 de los 7.5 millones de toneladas que debía registrar.

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“El transportar y exportar la sal, impacta más en los mercados asiáticos, ya que tenían un socio estratégico y en una decisión de una soberanía mal interpretada por los gobiernos morenistas, se deshacen de estos inversionistas, recayendo en crisis social y laboral, así como en la reducción del fondo para su estabilización, que este año no alcanza ni los 200 mdp”, declaró el también designado Defensor de la Patria, Familia y Libertad en Baja California Sur, por el partido blanquiazul.

Dijo que por todos es sabido que “Los trabajadores de Exportadora de Sal están a punto de colapsar, al no ver garantizadas sus condiciones laborales. Al igual que los ejidatarios que rentan sus hectáreas y generan una derrama económica, con lo cual se puso en riesgo su economía”.

En otro de los aspectos, dijo Pelayo Covarrubias, “a nivel de la naturaleza se ve afectada la biodiversidad, ya que muchas aves migratorias llegan y ante un entorno alterado por la cantidad de salmuera acumulada por la falta de extracción del mineral, ven vulnerada su estabilidad en uno de los entornos más importantes a nivel mundial, con lo cual se estaría cometiendo un ecocidio”.

Finalmente, destacó que “Son muchos los factores en que como gobiernos, los actuales han fallado a los mexicanos, por lo que los sudcalifornianos deberán de ser cuidadosos al elegir quién nos seguirá gobernando”.