Calafia Rodríguez

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Alrededor de 300 funcionarios del gobierno estatal encabezado por Víctor Castro, que deberán presentar su renuncia al cargo antes del mes de septiembre del 2027, buscan acomodo en lo que será la próxima administración municipal de La Paz, en donde de ganar el movimiento al que pertenecen (MORENA), “tendrían asegurado un puesto de acuerdo con su perfil”.

Trascendió que por instrucciones del jefe de la Oficina del Ejecutivo, Jesús Omar Castro Cota, desde actuales secretarios y secretarias de Estado en ámbitos como Turismo, Educación, Trabajo, Salud, Seguridad, Finanzas, hasta directores generales de áreas como Recursos Humanos, Asesores, DIF, Instituto de Radio y Televisión, Junta Estatal de Caminos, Contraloría y direcciones de instituciones se dieron cita en encuentro partidista con uno de los aspirantes a coordinar los trabajos de la 4T en La Paz, Saúl González Núñez.

En evento donde también se contó con la asistencia de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Claudia Cota Peña, los llamados “amigas y amigos en La Paz”, se sumaron a líderes de proyecto, de colonia y empresarios, expresando su respaldo y definieron su apoyo para la coordinación de la defensa de la transformación y la soberanía en La Paz.

En la reunión, expresaron que se mantienen unidos ante la mejor propuesta, para que el movimiento que esperan los lleve a la victoria en el próximo proceso electoral, en base a las trayectorias políticas, por lo que en lo que les resta de administración en esta oportunidad laboral, seguirán aplicando su experiencia y sensibilidad tanto en las tareas políticas y sociales.

Coincidieron finalmente, que continúan convencidos que si continúan con este ritmo de trabajo, podrán obtener responsabilidades en la próxima administración a nivel municipal.