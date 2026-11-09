José Luis Rodríguez

Un clima de tensión, amenazas y persecución es lo que se vive al interior de la delegación de Cabo San Lucas.

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Diversos funcionarios de la dependencia han alzado la voz para denunciar a la delegada municipal, Karina de la O, a quien acusan de ejercer hostigamiento laboral y de utilizar los recursos humanos de la institución para favorecer sus ambiciones políticas personales.

De acuerdo con testimonios recabados, el personal enfrenta un ambiente de constante vigilancia donde sus interacciones sociales, tanto dentro como fuera de internet, son motivo de represalias si no se alinean con los intereses de la funcionaria.

Los trabajadores, quienes solicitaron el estricto anonimato por temor a ser despedidos, señalan que existe una evidente desesperación por parte de la delegada ante el próximo proceso electoral.

“Es difícil, porque la señora (Karina) está muy ansiosa por quedar como la próxima candidata a una diputación por PT y no quiere que se hable de otras personas, ni de su partido, ni de Morena”, relató uno de los trabajadores afectados.

Esta fijación ha derivado en exigencias que trascienden el ámbito laboral. Los denunciantes aseguran que existe una obligación no escrita de inflar artificialmente la imagen pública de la delegada. “Tenemos que darle comentarios positivos a sus publicaciones en sus sociales, a sus fotos, etc.”, detalló otro funcionario, revelando el nivel de control que se intenta ejercer sobre las redes personales de los empleados.

Las sanciones por no acatar esta línea política son severas y degradantes. Según las denuncias, la delegación mantiene un monitoreo sobre a quién le dan “me gusta” o a quién comentan los trabajadores en redes. Si un empleado es sorprendido interactuando positivamente con un candidato de otro partido —o incluso con perfiles del mismo Partido del Trabajo (PT) o de Morena que busquen el mismo cargo que ella—, se le aplica un castigo ejemplar.

El acoso trasciende el plano digital; el simple hecho de ser visto tomando un café o conviviendo con alguien que la delegada haya etiquetado como “enemigo político” es motivo suficiente para ser sancionado.

Los afectados explican que, a modo de reprimenda, se relega al personal de sus funciones administrativas o habituales y se les manda directamente a barrer calles, cumplir largas jornadas de limpieza urbana y recolección de basura bajo el sol.

La situación ha generado indignación y miedo entre la base trabajadora, quienes exigen la intervención de los altos mandos municipales y de las autoridades de derechos humanos para investigar e intervenir ante lo que califican como un claro abuso de poder, donde se prioriza un proyecto político personal por encima del respeto a los derechos laborales de los funcionarios de Cabo San Lucas.