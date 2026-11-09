Una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión es la que durante una audiencia de procedimiento abreviado recibió Julio César “N” por el delito de abuso sexual agravado cometido contra una menor de edad en La Paz.

Fue la madrugada del 14 de agosto de 2025, al interior de una vivienda ubicada en el paceño fraccionamiento Mar cuando Julio César perpetró el ilícito.

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Como parte de la resolución judicial, Julio César “N” también deberá pagar una multa equivalente a 200 días y cubrir la reparación del daño a través de terapia psicológica para la víctima.