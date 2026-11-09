Calafia Rodríguez

Al informar que la cartera vencida actual del impuesto predial en La Paz asciende a los mil millones de pesos, la Tesorería Municipal del XVIII Ayuntamiento paceño, exhorta a los ciudadanos a aprovechar el programa de descuentos en pago anticipado al 2027.

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Lo que se promueve es aprovechar el 30% de descuento, vigente hasta el 30 de noviembre, el cual se puede cubrir en pago de manera sencilla a través del visorurbano.lapaz.gob.mx

Sostuvo la autoridad municipal que a pesar de que se ha registrado una alza en la recaudación de este y otros impuestos, se mantiene un rezago histórico en dicho concepto, por lo que el abanico de oportunidades en estos meses en que los ingresos aumentan, es el escenario óptimo para ponerse al corriente en el pago de servicios y con la exención de recargos.

En esta aplicación se pueden obtener datos como el nombre y número de predio, propietario, clave catastral, la tasa cotizada, el área, el valor de la construcción y del terreno, así como el monto a cubrir del impuesto predial.

De igual manera, la practicidad de esta aplicación permite consultar los días de tandeos del servicio del agua potable, así como el distintivo con una estrella a quienes estén al tanto con cero adeudos, además del color rojo para quien tenga algún pendiente por cubrir.