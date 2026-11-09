Calafia Rodríguez

“Estamos trabajando para recaudar lo suficiente y poder cumplir con los compromisos de fin de año con los trabajadores del Ayuntamiento de La Paz, por lo que estaremos en la condición de pagar el aguinaldo este próximo jueves 12, así como el llamado bono navideño en el mes de diciembre a la totalidad de los trabajadores sindicalizados y de confianza también”, declaró la alcaldesa Milena Quiroga Romero, la mañana de este lunes en el marco de la ceremonia de honores a la bandera nacional.

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Reconoció que uno de los logros de la administración que encabeza, es “haber cumplido a cabalidad con el pago de salarios en tiempo y forma de la plantilla laboral, pues el salario es sagrado. Son hombres y mujeres que diariamente realizan sus funciones y sacan adelante la atención al público y la prestación de los servicios a la ciudadanía, con lo cual llevan un sustento a sus hogares y sus familias”.

Recordó que el 2026 fue un año de grandes definiciones, retos y cumplimiento en responsabilidades, por lo que el municipio de La Paz avanzó en la prestación de los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos.

Quiroga Romero destacó además que el Cabildo ha impulsado importantes acciones para que los proveedores de servicios, en rubros como la construcción, turismo, economía y desarrollo, permitan contribuir al impulso de políticas y programas de inclusión para la capital del estado.