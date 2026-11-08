La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordaron con los sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF) cancelar las evaluaciones de desempeño que originaron el paro laboral iniciado el viernes 6 de noviembre.

Tras una reunión entre las partes, se determinó modificar el acuerdo que regulaba estos procedimientos y dejar sin efecto la disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre.

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Entre los cambios se contempla eliminar cualquier posibilidad de que las evaluaciones tengan consecuencias sancionatorias o se utilicen como motivo para separar del cargo a trabajadores.

También se suprimirán las revisiones extraordinarias solicitadas por titulares de órganos jurisdiccionales y se ajustarán los criterios que permitan valoraciones subjetivas.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que estos mecanismos deben servir para fortalecer las capacidades del personal y mejorar la impartición de justicia, no para castigar a los trabajadores.

Como resultado del acuerdo, la Corte informó que los órganos jurisdiccionales federales retomarán sus actividades con normalidad este lunes 9 de noviembre.

También se instalarán mesas de trabajo permanentes para atender las demandas de la base trabajadora.

El paro llegó a por lo menos 40 sedes en 23 estados del país, donde la suspensión de labores generó retrasos en trámites y servicios presenciales.