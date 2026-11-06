El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 avanzó en la Cámara de Diputados luego de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobara el dictamen en lo general, con 33 votos a favor y 12 en contra.

La propuesta contempla un gasto neto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, cifra que supera en 442 mil 804.4 millones lo aprobado para 2026 y representa un crecimiento real de 1.3 por ciento.

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Esta votación corresponde únicamente a la etapa de comisiones, por lo que todavía no constituye la aprobación definitiva del presupuesto.

La presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, defendió la distribución de los recursos al señalar que permitirá ampliar la cobertura de programas sociales, salud, educación y vivienda.

El proyecto asigna poco más de un billón de pesos a programas prioritarios y contempla un gasto federalizado de 3 billones 48 mil 223.2 millones de pesos para estados y municipios, con un incremento real de 4.6 por ciento. También considera 5 billones 384 mil 912.8 millones para desarrollo social, un billón 518 mil 676.8 millones para desarrollo económico y 522 mil 954.1 millones para funciones de gobierno.

Entre los cambios incorporados al proyecto destacan dos anexos presupuestarios que se integran por primera vez. El correspondiente a movilidad y seguridad vial contempla 175 mil 45 millones de pesos para impulsar sistemas de transporte y reducir siniestros viales, mientras que el destinado a diversidad sexual y de género considera 43 mil 369 millones de pesos para identificar programas dirigidos a combatir la discriminación contra la población LGBTTTIQ+.

Estas partidas forman parte de los nuevos componentes de la distribución presupuestaria para 2027.

Durante el debate, legisladores del PAN y PRI cuestionaron el endeudamiento previsto por un billón 700 mil millones de pesos y señalaron reducciones presupuestales en sectores que consideran prioritarios. Entre los señalamientos mencionaron un recorte de 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), disminuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y reducciones en programas dirigidos al campo, como Fertilizantes, Producción para el Bienestar y Acopio.

También expresaron preocupación por la reducción real de 2.2 por ciento al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, destinado a las corporaciones estatales y municipales.

La aprobación en comisión no significa que el presupuesto haya quedado autorizado. El dictamen quedó pendiente de la discusión de 256 reservas, por lo que la sesión se reanudaría este viernes a las 10 horas para continuar el análisis en lo particular.

Una vez concluida esta etapa, la propuesta deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de Diputados, instancia que tendrá la decisión final sobre el gasto federal para 2027.